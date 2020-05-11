Астролог рассказала, как лунные циклы могут влиять на человека

Москва, 11 мая. Астролог Лилия Любимова рассказала, как лунные циклы влияют на организм человека. По ее словам, Луна может оказывать свое влияние на настроение, энергию, эмоции и даже принятие решений.

Как заявила астролог, наиболее опасны для людей особые критические дни, которыми являются 9-й, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни. Этот период требует предельной бдительности. Нельзя ввязываться в конфликты или предпринимать что-то новое.

«В такие дни лучше сократить активность до минимума», — заявила Любимова.

Наиболее интересным и продуктивным, по ее словам, является новолуние. Оно происходит каждый месяц в новом знаке и является хорошим подспорьем для планирования дел на следующие тридцать дней. Любимова рассказала, что если новолуние пришлось на знаки стихии Воздуха – Близнецы, Весы и Водолей – то лучше всего планировать интеллектуальные мероприятия, например повышение квалификации или изучение иностранных языков.

Земные знаки (Телец, Козерог и Дева) лучше всего подходят для работы или финансов, например вкладов и инвестиций.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец) подходит для творческих начинаний, а также похудания.

«Я в этом месяце запишусь на спортивную тренировку», — поделилась личным опытом астролог.

Если же новолуние выпало на знак Воды (Рак, Рыбы, Скорпион), то тогда следует направлять усилия на то, что связано с эмоциями и интуицией – например изучать астрологию и психологию. Еще это удачный момент для поиска второй половины или организации свиданий.

Еще астролог рассказала, что идти в парикмахерскую лучше всего на растущей Луне, а садиться на диету или делать эпиляцию – на убывающей.