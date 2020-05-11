Правосудов объяснил, почему Польше не удастся вытеснить российский газ из Европы

Москва, 11 мая. Польша ошиблась в своих расчетах, пожелав при помощи газопровода Baltic Pipe помешать России поставлять топливо в Европу. Об этом заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт считает, что будущее проекта менее радужное, чем предполагают его руководители. Говоря о важности своего газопровода, Варшава допускает серьезную ошибку. Как поясняет Правосудов, газопровод Baltic Pipe не поможет Европе избавиться от энергозависимости от России. Все дело в том, что он будет лишь перераспределять топливо.

«Норвегия начнет поставлять газ в Польшу, уменьшатся ее поставки в Германию. Берлину в такой ситуации нужно будет эту нехватку чем-то компенсировать», — приводит слова Правосудова «ПолитЭксперт».

Также руководителей проекта должно смущать и то, что количество добытого в Норвегии газа сокращается. Вполне возможно, что европейским странам придется платить за поставку топлива еще больше, чем они платят сейчас.

Напомним, 4 мая президент Польши Анджей Дуда объявил о начале строительства Baltic Pipe — газопровода, который рассматривается в качестве конкурента российскому «Северному потоку — 2». Предполагается, что он соединит Польшу с норвежским шельфом, расположенным в Северном море. Его возведение пройдет в три этапа, на первом планируется соединение систем передачи газа Норвегии и Дании. После этого произойдет расширение датской инфраструктуры. Завершится реализация проекта прокладкой трубопровода между Польшей и Данией.

Вместе с тем, политолог Леонид Крутаков пояснил, что у Польши нет ни опыта, ни денег на добычу сжиженного газа.