Баранец: вооруженные ядерным зарядом «Кинжалы» в состоянии прорвать любую систему ПРО

Президент США Дональд Трамп как когда-то глава СССР Никита Хрущев наверняка вызывает сейчас своих генералов и приказывает им «догнать и перегнать» Россию в части разработок гиперзвукового оружия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что российский дальний бомбардировщик успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой авиационной ракеты комплекса «Кинжал». Сообщается, что ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М совместно с рядом других перспективных воздушных средств поражения.

«Надо начать с того, что «Кинжал» — это уникальная ракета, — сказал военный эксперт. — Она имеет исключительные гиперзвуковые характеристики, и, хотя мы раньше скромненько говорили, что ее скорость всего 5–8 махов, на самом деле во время испытаний «Кинжал» показывал более впечатляющие характеристики (до 10 махов. — Прим. ФАН)».

Еще одной особенностью этой ракеты, по словам Баранца, является то, что российские военные ученые и инженеры сумели решить одну из сложнейших задач при создании такого вида оружия, а именно надежную систему управления. Благодаря ей, «Кинжал» всегда точно выполняет поставленную задачу.

«Третья уникальность — это возможность приспосабливать разработку к стратегическим бомбардировщикам, которые несут в своем «брюхе» ядерные снаряды, — заявил собеседник ФАН. — Таким образом «Кинжал» может быть не только «простым» оружием, но и оружием массового поражения».

Военный эксперт отметил, что, благодаря появлению гиперзвуковых ядерных ракет, стратегические силы Российской Федерации значительно укрепили свои позиции, получив еще более мощный «карающий меч», чем тот, что был у нее раньше.

«10 махов — это сумасшедшая скорость, и лететь развившая ее ракета может очень далеко, — подчеркнул Баранец. — Это открывает огромные возможности для атомных бомбардировщиков, которые теперь будут иметь возможность не заходить в зону противоракетной обороны противника, чтобы нанести удар. Раньше, вылетев, скажем, с аэропорта «Чкаловский» под Москвой, такой самолет, экипированный «обычными» ракетами с ядерной боеголовкой, мог поразить цель в районе условного Урала. Имея же под брюхом «Кинжал», бомбардировщик, пролетев то же расстояние, в состоянии достать им до самого Сахалина! Я уже молчу про Аляску, Калифорнию и другие интересные объекты».

По мнению собеседника ФАН, приспосабливаемый под Ту-23М «Кинжал» способен значительно «удлинить» стратегическую ударную мощь России и сделать неотвратимым «наказание», которому он подвергнет врагов страны — после пуска данную ракету практически невозможно перехватить из-за ее уникальных гиперзвуковых характеристик. За океаном о таком оружии пока могут только мечтать.