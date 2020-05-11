Жена Петросяна рассказала, чего ей больше всего не хватает на самоизоляции

Москва, 11 мая. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна рассказала в своем Instagram-аккаунте, чего ей больше всего не хватает во время вынужденного нахождения дома из-за режима самоизоляции. Как пояснила женщина, это работа, маникюр и театр.

По словам Брухуновой, она уже в течение 50 дней находится дома. Чтобы отметить такую «круглую дату», она решила прогуляться во дворе, подышать свежим воздухом и сделать несколько фотографий.

«Сможете назвать три вещи по которым вы скучаете больше всего на карантине? У меня так: работа, маникюр, театр. Вернись в мою жизнь эти три пункта, и я готова быть на карантине сколько угодно», — заявила жена популярного артиста.

Напомним, ранее пользователи Сети заявили, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в ближайшее время может родиться ребенок. Один из фолловеров в Instagram написал, что Петросян и Брухунова — «такая счастливая пара на фото, что волей-неволей люди начинают думать, что вы в положении». Многие пользователи заинтересовались этой темой и начали гадать, действительно ли Татьяна беременна.

Позже слухи прокомментировал сам Петросян. Он ушел от ответа и заявил, что не хочет, чтобы это обсуждали посторонние люди.