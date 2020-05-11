Нюша поразила подписчиков откровенной фотографией в боди

Москва, 11 мая. Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, выложила в Сеть новую откровенную фотографию. На ней она позирует в боди с глубоким декольте. Снимок был опубликован в ее Intagram.

Пользователи оценили фотографию и позирующую на ней Нюшу с ярким макияжем в лавандовых тонах. Многие в комментариях назвали Нюшу «богиней» и «чудом природы»; также нашлись и те, кто высоко оценил мастерство фотографа, сделавшего такой удачный снимок.

«Примерно такой диванный муд (настроение. – Прим.ФАН) на эти выходные», — подписала снимок сама Нюша.

Нюша и ранее поражала поклонников снимками в эффектных нарядах. Недавно у певицы вышла совместная песня с Егором Кридом, интерес к которой она предусмотрительно подогрела пикантным фото в Instagram. Кроме того в апреле Нюша поделилась с поклонниками фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

Также она публиковала фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

В провокационном платье она сфотографировалась в гардеробной во время самоизоляции. Белый полупрозрачный и облегающий наряд выгодно оттенил загорелую кожу артистки и подчеркнул достоинства ее фигуры.