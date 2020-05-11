Три населенных пункта попали под обстрел террористов в Сирии

Дамаск, 11 мая. В Сирии зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Противозаконные действия были совершены со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Об этом в понедельник сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Минзаз в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб и один обстрел населенного пункта Мазраат-Омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в сообщении российского ЦПВС.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Кроме того, состоялось очередное совместное патрулирование в провинции Хасака. Также российскими подразделениями военной полиции были осмотрены маршруты в Алеппо.

Напомним, тем временем число погибших в Ливии сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС), завербованных и переправленных Анкарой на территорию североафриканской страны, достигло 279 человек. Об этом ранее сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.