Полиция украинского Ивано-Франковска обратилась со специфическим запросом в еврейскую общину города Коломыя. Правоохранители хотели получить личные данные представителей общины, а также учащихся вузов Коломыи еврейской национальности. Документ опубликован главой Украинского еврейского комитета Эдуардом Долинским. На запрос полицейских он ответил отказом. И провел грустные параллели.

«Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — цитирует главу Комитета издание «Страна».

Известный адвокат Андрей Портнов назвал авторов документа «обреченными идиотами». И заподозрил путаницу с документацией.

«А вы случайно там у себя ничего не перепутали? На бланк еще добавьте, что вы вспомогательная полиция и эмблему Вермахта. Ну и переодеть личный состав в соответствующую форму тоже лишним не будет», — пишет юрист на своем telegram-канале.

Депутат «Слуги народа» Макс Бужанский подчеркивает, что удивляться этой ситуации не приходится. Все это звенья одной зловещей цепи.

Примечательно, что официальные власти комментариев не дают. В частности, Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции свой интерес никак не объяснил. Ведомство занимается, в том числе, борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. Однако истребование этой информации не связано с расследованием уголовного дела. Так, на всякий случай спросили…

В целом власти Ивано-Франковска проводят специфическую политику даже по нынешним украинским меркам. К примеру, недавно городской голова лично поучаствовал в похоронах ветерана дивизии «СС Галичина» — военизированного формирования, входившего в состав войск СС нацистской Германии. Молодые люди на церемонии облачились в форму с символикой Третьего рейха.

А в городе Калуше почитали живых. В канун дня рождения фюрера здесь наградили 95-летнего ветерана нацистской 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного. Лицо мужчины озарила счастливая улыбка, а правая рука привычно поднялась на 45 градусов вверх.

Рыцарский крест – серьезная награда. Это высший орден Третьего рейха, признание особой храбрости в бою или успехов в руководстве войсками. «Википедия» указывает, что последнее награждение состоялось в мае 1945 года. Но эти данные пора обновлять. Василий Наконечный из города Калуш пишет новую историю. И вся украинская власть Василию в помощь.

От гнета «истинных арийцев» страдают ромы. Уже упомянутый мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив повелел вывезти представителей этой национальности куда подальше.

«Цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола. Мы же уже бус (автобус — прим. ФАН) давали, вывезли их на Закарпатье. Почему они еще здесь?» — рассудил градоначальник.

Большинство ромов последовали «рекомендации». Однако 12 самых отважных представителей этой национальности наотрез отказались покидать свои дома. Мэр возмутился еще больше.

«Что значит, отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Почему не запаковали и не вывезли?» — спросил Марцинкив.

На это заявление полиция отреагировала открытием уголовного производства в отношении городского головы. Марцинкив осознал, что перегнул палку. И сообщил, что его неправильно поняли. Он имел в виду лишь тех цыган, которые нарушают карантин. Просто слушатели ему попались недалекие. Не умеют читать между строк.

Отметим, что ромы-нарушители на всякий случай уехали. А полицейские умыли руки.

«Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили», — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Конфликты в Ивано-Франковске стали прямым следствием позиции Киева. Президент Зеленский обещал, что его дедушке-фронтовику не будет стыдно за внука.

Но едва ли Владимир Александрович сдержал свое слово. Назначенный им уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук — фанат группы «Сокыра Пэруна», прославляющей лидеров Третьего рейха.

«Рядом с нами, всегда рядом с нами Рудольф Гесс — сила и помощь в боях», — утверждает музыкальный коллектив.

На концертах «Сокыры Пэруна» строгий дресс-код. Чтобы все поняли, что ты свой, желательно завернуться в свастику. Если верить Гончаруку, на таких людях страна и держится. Нынешний глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что 9 Мая для него — вовсе и не праздник. Да и сам Зеленский всячески пытается нивелировать великий подвиг советского народа.

Партия президента «Слуга народа» на 9 Мая скорбит.