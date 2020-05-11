Собчак продает десятиминутное видео с собой за 70 тысяч рублей

Москва, 11 мая. Телеведущая Ксения Собчак предложила своим подписчикам принять участие в десятиминутном видео с ней. Заплатив 70 тысяч рублей, любой желающий сможет задать ей любые вопросы перед ее аудиторией в семь миллионов человек. Собчак подчеркнула, что предложение действительно только для первых десяти обратившихся.

Как объяснила Собчак, платить подписчики должны не ей, а благотворительному фонду «Обнаженные сердца». Первые десять участников, которые обратятся к ней с чеком о переводе 70 тысяч рублей благотворительному фонду, смогут взять у нее десятиминутное интервью. Также она пообещала им мастер-класс по теме журналистики.

Телеведущая добавила, что как только наберется десять обратившихся, она напишет в своем Instagram слово «Стоп».

Также Собчак рассказала о фонде «Обнаженные сердца». Он напомнила, что его основателем является Наталья Водянова. Фонд помогает детям и молодым людям, имеющим особенности развития. Сейчас Собчак убеждает певицу Полину Гагарину присоединиться к акции.

Напомним, что в начале мая Собчак оказалась в центре скандала. Пользователи социальной сети Instagram заподозрили знаменитость и ее подчиненных в плагиате.

Ранее Собчак опубликовала в своем аккаунте пост, в котором она рассуждает о режиме самоизоляции, который вскрыл недостатки некоторых российских звезд шоу-бизнеса. Вскоре после этого пользователь Instagram «Беспощадный пиарщик» увидел в данной публикации плагиат. В частности, по словам самого автора, этот текст был написан и опубликован им еще в конце апреля и изначально посвящался ситуации, связанной с Региной Тодоренко.