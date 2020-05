Собчак продает десятиминутное видео с собой за 70 тысяч рублей

Так.Кто хочет ???? интервью со мной в прямом эфире? Задать любые вопросы,получить мастеркласс по журналистике и показаться 7 миллионам человек? Сейчас трудное время для всех,но особенно-для благотворительных фондов. Поэтому я начинаю эту эстафету помощи! 10 прямых эфиров по 10 минут!!! За пожертвование в Фонд «Обнаженные сердца» - 70 000 рублей @nakedheartfoundation Идём по ссылке в профиле @nakedheartfoundation , оформляем пожертвование, на donate@nakedheart.ru высылаем электронный чек. И быстро быстро быстро!!!) Совершенно понятно, что это будут только самые первые десять человек, никаких дополнительных наборов и «я без очереди на минутку». Фонд, основанный Натальей Водяновой, помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития. Помогает системно, через обучение окружающих взрослых -специалистов и родителей. Работа с детьми нацелена на развитие социальных навыков, коммуникации и речи, проблемы с питанием и сном, нежелательным поведением. И что особенно важно - на повышение качества жизни семьи! А я просто хочу помочь. И передаю эстафету @gagara1987 Она следующая в нашей цепочке помощи фонду #обнаженныесердца Upd: как только будет 10 пожертвование я напишу слово СТОП!! (Пока их уже 5 -торопитесь!!! )

