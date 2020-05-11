Солнцев объяснил причины травли Рудковской, Бони и Бородиной

Москва, 11 мая. Хвастовство и «понты» являются главной причиной травли звезд российского шоу-бизнеса Яны Рудковской, Виктории Бони и Ксении Бородиной. Об этом в своем Instagram заявил шоумен Рустам Солнцев.

Трех девушек он назвал «Трусом, Балбесом и Бывалым». По мнению ведущего, знаменитости превзошли остальных в своем стремлении выставить напоказ богатство и достаток, поэтому и подвергаются обструкции со стороны подписчиков и СМИ.

«За что? Понты! Хвастают довольствием», — уверен Солнцев.

В качестве примера он вспомнил снимки с сумками дорогих лейблов, которые звезды считают «ценностью на все времена».

При этом Солнцев отметил, что не всякого человека с дорогой машиной следует считать свиньей. По словам шоумена, он никогда не видел роскошных апартаментов, дизайнерских вещей и драгоценностей у Мадонны. Вместо признаков богатства американская певица демонстрирует юмор, самоиронию и непредвзятое отношение к аудитории.

«И в комментариях у матери поп-музыки одни сердечки. А у наших, прости господи, див — одни упреки. Выводы делайте сами», — заключил Солнцев.

Ранее фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение в Instagram, который посвятил разборкам знаменитостей во время самоизоляции. Музыкант упомянул Рудковскую, ее супруга Евгения Плющенко, телеведущего Андрея Малахова и других звезд, передает «Культуромания».