Россияне пригрозили Чехии туристическим бойкотом в ответ на исторические провокации

Москва, 11 мая. Жители России готовы ответить на исторические провокации Чехии. Российские пользователи Сети отмечают, что подобные действия не должны оставаться безнаказанными. Поэтому они предлагают объявить бойкот Чехии как туристическому направлению.

Напомним, ранее вандалы осквернили постамент в Праге, на котором находился памятник маршалу Коневу. На возвышении неизвестными был установлен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. На данный момент правоохранительные органы начали проверку инцидента, а действия нарушителей уже раскритиковало местное руководство. Как заявил староста района Прага-6 Ондржей Коларж, «выражать себя таким образом в день окончания Второй мировой можно, только если у тебя в голове фекалии».

Тем не менее, жители России считают, что данные действия не должны остаться без ответа. Потому в социальных сетях граждане призвали отказаться от поездок в Чехию. Стоит отметить, что данная мера может оказаться весьма болезненной для европейского государства, доход от туризма которого составляет свыше 3% ВВП. При этом, ранее подобные действия жители России уже применяли по отношению к европейским странам, пишет «ПолитПазл».

Так, например, в середине 2000-х власти Латвии принялись судить ветеранов Великой Отечественной войны. В ответ на это жители РФ объявили бойкот латвийским шпротам. К тому же, позже в консервах обнаружили бензопирен. В результате, экспорт страны рухнул, закрылись несколько заводов, лишив жителей Латвии рабочих мест.