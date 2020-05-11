Вассерман объяснил, зачем Россия отмечает День Победы

Москва, 11 мая. Политический обозреватель Анатолий Вассерман заявил, что Россия использует День Победы для того, чтобы мобилизовать народ для отражения предстоящих нападений.

Ранее с критикой традиции России отмечать День Победы выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что Россия якобы использует праздник для «мобилизации и раскручивания новых войн».

Вассерман отметил, что исторический опыт России наглядно демонстрирует: новое нападение на Россию с его точки зрения неизбежно. Причиной этого, по мнению Вассермана, является тот факт, что организаторы этих нападений никуда не делись.

«Есть такое стихотворение: «Что ты еж такой колючий?— Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки да медведи». Так что уж кому-кому, а не соучастнику нацистского государственного переворота жаловаться на то, что мы готовы к новым победам», — объяснил Вассерман.

Публицист подчеркнул, что риторика украинских политиков строится либо на заблуждениях, либо на сознательной лжи, сочиненной против России в позапрошлом веке.

Отметим, что в этом году Украина официально не отмечала День Победы из-за коронавируса. В Киеве и других городах не было никаких праздничных мероприятий, и поэтому ветераны и люди со здоровой памятью были вынуждены тайком пробираться с цветами к местам воинской славы. Кроме того, украинские политологи отметили, что по сравнению с временами Порошенко, при Зеленском в отношении дня Победы не изменилось ничего.