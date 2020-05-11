Гутенев: губернаторам придется доказывать свою состоятельность после обращения Путина

Регионы должны брать на себя ответственность за выбор оптимального пути в борьбе с проблемами, вызванными коронавирусом. Именно поэтому, осознавая уникальность каждого субъекта федерации, президент России Владимир Путин делегирует губернаторам все больше полномочий. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Собеседник ФАН прокомментировал очередное обращение главы государства к нации 11 мая, в котором тот анонсировал ряд серьезных мер по предоставлению материальной помощи предпринимателям и населению. Так, для малого, среднего бизнеса и НКО основные налоговые выплаты и страховые взносы (за исключением НДС) за второй квартал 2020 года будут отменены. Самозанятым гражданам вернут выплаченные ими в 2019 году налоги, кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. А работники социальных учреждений получат доплату на три месяца, которая составит до 60 тысяч рублей.

«Особо я бы выделил важность поддержки малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, — подчеркнул парламентарий. — Наиболее удачным решением в этой области можно назвать то, что двухпроцентные кредиты теперь могут превратиться в субсидии, если предприятие сохраняет рабочие места. Это позволит мотивировать работодателей на сохранение своего кадрового потенциала».

Однако еще более важным элементом в речи Путина депутату показалась настойчивая артикуляция тезиса о том, что на руководителей субъектов федерации (одновременно с предоставлением возможностей и дополнительных финансовых ресурсов) возлагается повышенная ответственность за разработку уникального для их региона способа выхода из кризисной ситуации.

«Каждая область уникальна: и с точки зрения плотности населения, и в плане специфики тех или иных отраслей промышленности, — считает экономист. — Одно дело варить суда ледоколов на открытом воздухе, и совсем другое — сидеть в переполненном офисном центре плечом к плечу со своими коллегами. Единых рецептов в принципе быть не может. Так что те губернаторы, что привыкли не нести ответственность, а ждать детально разжеванной федеральной властью стратегии, вынуждены будут сейчас доказывать собственную состоятельность».

По словам Гутенева, уже 12 мая на пленарном заседании Государственной думы депутаты будут заниматься вопросами детальной проработки законодательных инициатив президента, направленных на поддержку бизнеса.

Собеседник ФАН остановился на еще одном направлении помощи населению, которое, на его взгляд, демонстрирует мировоззрение Владимира Путина. Семьи с детьми до трех лет теперь будут получат по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Более того — если ребенку от 3 до 16 лет, то на него полагается разовая выплата размером в 10 тысяч рублей, вне зависимости от дохода родителей (чтобы получить их, достаточно простого электронного заявления).