Россия послала жесткий сигнал Западу, проведя экстремальные учения в Арктике

Москва, 11 мая. Россия решительными действиями в Арктике посылает жесткий сигнал Западу. Об этом сообщает канадское издание CBC, передает «ПолитРоссия».

Авторы материала отмечают, что на западный истеблишмент большое впечатление произвела российская операция по десантированию с высоты 10 тысяч метров на Землю Франца-Иосифа.

«Недавние учения российских военных на Земле Франца-Иосифа вызвали бурные обсуждения у военного и дипломатического сообщества Канады. Как известно, Оттава также имеет свои интересы в Арктике», — пишет CBC.

В ходе десантирования было опробовано новейшее оборудование, специально созданное для использования в экстремально холодную погоду. В частности, впервые применялись уникальные кислородные маски, парашютные и навигационные системы.

Канадский военный эксперт Андреа Чаррон был восхищен, увидев кадры тренировки российских военнослужащих. Специалист назвал учения «невероятным подвигом человеческой выносливости».

С другой стороны, он отметил, что учения являются тревожным звонком для США и Канады, которые не до конца понимают военную стратегию РФ в арктическом регионе.

«Мое большое беспокойство связано с тем, что мы далеко не всегда можем правильно истолковать мотивы действий русских, с связи с чем между сторонами регулярно происходят недопонимания», — подчеркнул Чаррон.

Западные аналитики уже сравнивали маневры российских и американских военнослужащих в Арктике. Если военные ВС РФ тренируются при экстремально низких температурах, то бойцы из США проводят учения в максимально благоприятных условиях.