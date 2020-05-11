Политолог Мартынов заявил, что Саакашвили вскоре начнет разрушать Украину

Москва, 11 мая. После назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост главы комитета реформ Украины, страну ожидает разруха. К такому выводу пришел политолог Алексей Мартынов.

В настоящее время непонятно, чем будет заниматься политик на новой должности. Кроме того, из уст Саакашвили уже прозвучали слова о том, что он планирует «превратить Украину в Китай». Как отмечает Мартынов, пока непонятно, что имелось в виду под этим.

«Якобы предприятия начнут работать вместо тех, которые закрываются сейчас в Китае. И раз «они не хотят», Китай далеко и там заразно, а вот Украина не заразна, то все предприятия вдруг перейдут на Украину, и Украина станет вторым Китаем», — сказал политолог в эфире радиостанции «Вести FM».

Также он отметил, что после назначения Саакашвили, отношения между Украиной и Грузией заметно испортились. Так, из Киева был отозван грузинский посол и в результате вся ситуация может обернуться дипломатическим кризисом, поясняет Мартынов.

«Он для разрушения призывается в разные места, как действовал и в Грузии, разрушив очень много ­– нарисовав потемкинскую деревню в виде реформы силовых структур, выдавив коррупцию с «земли» на средний и высший уровень», — отметил эксперт.

При этом все действия Саакашвили в Грузии были проспонсированы из различных фондов и американского конгресса, сказал Мартынов. В результате из этого следует, что если Саакашвили таким путем собирается что-то менять на Украине, то половина выдаваемых спонсорами денег будет расхищаться, а половина раздаваться.

Комментируя действия украинских властей, Мартынов отметил, что в настоящее время действия президента Владимира Зеленского все меньше внушают доверие и показывают то, что он не контролирует собственную фракцию в парламенте.

Напомним, ранее Саакашвили предрек голод Грузии, если она решит «бросить тень» на Украину. По его мнению, исходя из размеров стран, Тбилиси в большей мере зависим от Киева, а не наоборот. Он подчеркнул, что большая часть продуктов в грузинских магазинах, включая зерновые, молоко и мясопродукты, завозится с Украины.