Сирия, 12 мая. Курдские боевики застрелили финансиста SDF****, который попытался бежать в Турцию. США перебросили еще один военный конвой в Хасаку. Турцию подозревают в желании избавиться от курдского населения в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали районы пустыни Бадия аш-Шам в Дейр-эз-Зоре; вели перестрелки с террористами в районе административной границы между Идлибом и Хамой; открыли погранпереход у города Абу-Кемаль на границе с Ираком; потеряли одного из своих солдат в Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух членов SDF у города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; заявило о нападении на позиции САА в Западном Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: понесли потери в результате междоусобных стычек на севере Хасаки; обстреляли район города Айн-Исса в северной части Ракки.

ВС Турции: переправили в Идлиб колонну с подкреплениями; транспортировали более 150 грузовиков с боевиками из Алеппо в Ракку.

Курдские вооруженные бандгруппы: застрелили финансиста SDF при попытке его бегства в Турцию.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой на юг Хасаки.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): пережили нападение террористов ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вылазка неизвестных накануне произошла поблизости от города Шхиль, контролируемого курдскими боевиками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что нападавшие на мотоцикле открыли огонь по двум курдским боевикам, патрулировавшим окраины населенного пункта. Они оба скончались на месте от полученных травм. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства».

Правительственные войска и отряды ополченческого формирования Национальные силы обороны****** (NDF) продолжили операцию по выявлению и уничтожению подпольных ячеек ИГИЛ1 в пустыне Бадия аш-Шам. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что во второй половине дня боевики подпольных групп ИГ организовали нападение на отряды союзников. О потерях сторон в живой силе или военной технике до сих пор не сообщалось.

Состоялось открытие пункта пропуска на границе с Ираком в районе города Абу-Кемаль. Напомним, о приостановке его работы власти страны распорядились в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

Провинция Даръа

Очередная вылазка неизвестных произошла в окрестностях административного центра региона. Twitter-канал (HalabTodayTV) передавал, что сирийский военный по имени Алаа Гасан Абу Шихаб был убит на окраине города неизвестными. Ни одно из антиправительственных бандформирований так и взяло на себя ответственность за случившееся. В причастности к убийству подозреваются те же подпольные ячейки боевиков, которые имеют отношение и к другим нападениям на солдат Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что они получают поддержку от сил международной коалиции во главе с США.

Между тем инженерные части САА продолжили вести работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков. В течение дня сирийским военнослужащим удалось зачистить 1,7 гектара территории.

Провинция Ракка

На севере региона накануне возобновились артобстрелы со стороны союзников Турции. По данным SOHR, под ударом оказались сельскохозяйственные районы на окраине города Айн-Исса, на которых впоследствии вспыхнул пожар. Никаких сведений о возможных пострадавших все еще не поступало.

Стало известно о переброске в Ракку крупной партии протурецких боевиков и их родственников. Согласно информации новостного портала Al-Monitor, 151 грузовой автомобиль с членами поддерживаемых Анкарой бандформирований прибыл в город Тель-Абьяд из Джараблуса, проследовав через территорию Турецкой Республики. Прибытие союзников Турции вызвало опасения у коренного курдского населения. Более того, некоторые курды обвинили Анкару в стремлении изменить национальный состав региона.

Провинция Хама

В минувшие сутки сообщения об освобождении населенного пункта Танджара получили подтверждение. Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» были выбиты из поселения.

В то же время на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и террористов продолжились вооруженные столкновения. Военный источник в Twitter (ufuk_sy) передавал, что провокационные обстрелы боевиков вызвали ответную реакцию со стороны правительственных подразделений. Перестрелки наблюдались в долине Аль-Габ. Кроме того, под огнем артиллерии САА оказались позиции террористов на окраинах населенных пунктов Кансафра и Кафр-Увейд в соседней провинции Идлиб. В результате боевики понесли серьезные потери в живой силе.

Сообщалось о взрыве в городе Маан к северу от Хамы. Агентство новостей SANA News передавало, что в результате детонации бомбы пострадал один из местных жителей. Предполагается, что СВУ было заложено террористами еще во время оккупации этого района.

Провинция Хасака

Стало известно, что произошедшие в минувшее воскресенье междоусобные стычки в рядах протурецких боевиков вынудили многих жителей деревень Аль-Дадава и Аль-Ариша оставить свои дома и эвакуироваться. Также появилась информация о том, что обе вступившие в противостояние группировки — «Дивизия Султан Мурад» и «Дивизия аль-Хамза» — понесли потери в живой силе.

В Хасаку прибыл конвой из пяти бронированных автомобилей США. По информации Twitter-канала (HadiBaider), колонна с подкреплениями проследовала в сторону американской военной базы недалеко от города Аш-Шаддади.

Поступали сообщения об участившихся случаях бегства членов «Демократических сил Сирии» (SDF) на территорию Турции. По данным SOHR накануне один из пытавшихся бежать курдских чиновников был застрелен на границе в районе поселения Джатли. При этом при себе у убитого находилась крупная сумма денег. В то же время сообщалось о бегстве еще одного финансиста несколькими днями ранее — он пересек границу севернее города Ад-Дербасия, а затем был встречен турецкими солдатами.

Во второй половине дня в регионе прошло 59-е российско-турецкое патрулирование. Совместный мониторинг обстановки осуществлялся по маршруту Шейрек — Касра.

Ирак

В провинции Дияла накануне произошло нападение террористов «Исламского государства». Атаке подвергся отряд народного ополчения «Хашд Шааби» неподалеку от населенного пункта Умм-Талил. Никаких данных о потерях в рядах Сил народной мобилизации пока не поступало. Позднее стало известно о начале в регионе спецоперации по поиску подпольных групп ИГИЛ. Информационный портал The Baghdad Post передавал, что обыски состоялись в районе Аби-Сайдана.

Twitter-канал (AnwarKazhin) также заявлял о налете неизвестных в Киркуке. Отмечалось, что в одном из сельскохозяйственных районов провинции пропали два фермера. Предполагается, что в скором времени похитители выдвинут требование о выкупе.

1 Организация запрещена на территории РФ.