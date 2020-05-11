«Дожатая» Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти

Москва, 11 мая. Саудовская Аравия начала сокращать объемы нефтедобычи сверх норм, оговоренных в рамках сделки ОПЕК+. Это следует из распоряжения министерства энергетики страны.

Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик» написал, что Эр-Рияд «дожали», и теперь цены на нефть начали расти.

«Дожали, молодцы. Цена нефти начинает расти», — отметил Баширов, передает телеканал «Царьград».

Сообщается, что Саудовская Аравия снизит добычу дополнительно на один миллион баррелей в сутки. В совокупности сокращение объемов составит уже пять миллионов баррелей в сутки.

Эр-Рияд намерен убедить других участников ОПЕК+ соблюдать условия сделки. Новое снижение добычи начнет действовать в июне.

Сразу после публикации новости на международных фондовых рынках начали расти цены на черное золото. Июльский фьючерс марки Brent превысил планку в 31 доллар за баррель, а июньский WTI стал стоить больше 25,5 доллара.

Напомним, в апреле крупнейшие нефтедобывающие страны мира заключили новую сделку о сокращении объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Подразумевается, что добыча будет снижена на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В Кремле считают, что соглашение спасет цены на черное золото, передает Ura.ru.