Анкара, 11 мая. Власти пяти государств — Греции, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Кипра — призвали Турцию прекратить оказывать поддержку террористическому режиму Файеза Сарраджа в Триполи, которому турецкие власти регулярно поставляют сирийских наемников из Идлиба и снабжают его оружием в обход эмбарго ООН. Об этом сообщает арабоязычный ливийский телеканал 218 TV.

Кроме того, «пятерка» стран обратила внимание на то, что пособничество Анкары так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии лишь провоцирует эскалацию ситуации в североафриканском государстве и подрывает инициативы международного сообщества по мирному урегулированию ливийского кризиса, принятые по итогам берлинской конференции по Ливии в январе этого года.

Помимо прочего, угрозу безопасности государствам Северной Африки представляет контрабанда вооружения для боевиков террористических группировок ПНС, осуществляемая Турцией вопреки запрету Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Ливию, принятому в 2011 году. Еще Франция, Греция, ОАЭ, Египет и Кипр указали на нарушение турецкими властями международного права тем соглашением, которое было подписано Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем.

В своем призыве «пятерка» обратилась к Турции с призывом уважать суверенитет Ливии и прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны. Пять государств заявили о важности мирного политического процесса, направленного на урегулирование внутриливийского кризиса, который должен реализовываться под эгидой ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало масштаб турецкого вмешательства в Ливию. Напомним, поддерживаемое Анкарой марионеточное триполитанское «правительство» Файеза Сарраджа отказалось соблюдать перемирие в период священного для мусульман месяца Рамадан, даже несмотря на то, что к этому призывали главы МИД ряда стран Евросоюза, а также Палата представителей Ливии. При этом армия фельдмаршала Халифы Хафтара в одностороннем порядке ввела режим прекращения боевых действий на время этого праздника.