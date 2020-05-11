Сирия, 11 мая. Саперы САА зачистили 1,7 гектара территории в Дамаске и Даръа. Боевики понесли потери в столкновениях с САА на северо-западе провинции Хама. Новое совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти 1,7 гектара территории на юго-западе САР; восстановили три жилых дома в Даръа и Дамаске; нанесли урон террористам на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух курдских боевиков в Хасаке; организовало похищение двух фермеров в иракской провинции Киркук.

ВС Ирака: начали контртеррористическую операцию в провинции Дияла.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции обследовали местность в северной части Хасаки.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новую информацию о результатах работ по зачистке территории на юго-западе Сирии. Согласно представленным данным, в течение дня саперам инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) удалось разминировать 1,7 гектара территории, а также выявить и обезвредить 27 взрывных устройств. Работа велась в населенных пунктах Дума, Джасим и Эль-Харра, находящихся на территории провинций Дамаск и Даръа.

Кроме того, стало известно о завершении нового этапа работ по восстановлению жилого фонда, пострадавшего за время оккупации боевиков. Так, были отремонированы два жилых дома в Дамаске и один в Даръа.

Провинция Хама

Приостановилось вооруженное противостояние на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков антиправительственных бандгрупп на северо-западе Хамы. Агентство новостей SANA News сообщает, что в результате столкновений в долине Аль-Габ террористы группировок «Хуррас ад-Дин» и «Исламской партии Туркестана» понесли серьезные потери в живой силе. В свою очередь силы САР лишились нескольких солдат убитыми или ранеными.

Напомним, накануне террористы перешли в наступление в попытке занять подконтрольные правительственным войскам территории, тем не менее удержать захваченные позиции им не удалось. Таким образом, боевики продолжают препятствовать мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Провинция Хасака

В Сирии состоялось 59-е совместное патрулирование Турции и РФ. Объединенные силы российской военной полиции и турецких военных обследовали местность на севере Хасаки. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), маршрут мониторинга пролегал через населенные пункты Шейрек и Касра. Напомним, патрулирование в северных районах САР проводится в рамках меморандума о взаимопонимании Турции и РФ от 22 октября прошлого года, который был заключен после встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тем временем один из связанных с ИГИЛ1 медиапорталов заявил об убийстве террористами двух членов Рабочей партии Курдистан (РПК) в Хасаке. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Ирак

Поступила информация о вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Twitter-канал (AnwarKazhin) передает, что боевики организовали похищение двух фермеров в одном из сельскохозяйственных районов провинции. Более подробных сведений о месте произошедшего налета пока не поступало.

Между тем в провинции Дияла, где несколько часов назад случилось нападение на отряд ополченцев «Хашд Шааби», началась спецоперация, направленная на ликвидацию «спящих ячеек» группировки. По данным агентства новостей The Baghdad Post, обыски прошли в районе Аби-Сайдана северо-востоке региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.