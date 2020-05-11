Путин поручил рассмотреть вопрос передачи Севастополю танка Т-34

Москва, 11 мая. Один из возвращенных в РФ из Лаоса танков Т-34 могут передать Севастополю. Рассмотреть данную возможность президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность передачи городу Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Россию из Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в документе.

Напомним, что 30 советских танков Т-34, переданных Лаосом России, вернулись на родину в январе прошлого года. Отмечается, что техника находится в исправном состоянии. Договоренности о передачи бронетехники были достигнуты во время посещения Лаоса министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Танки были доставлены по морю во Владивосток, а затем отравились в Подмосковье по железной дороге.

В марте общественники из Крыма и Севастополя во время встречи с Владимиром Путиным попросили передать Т-34 в города-герои, чтобы бронетехника смогла принять участие в параде, а в дальнейшем занять свое место в музейных экспозициях.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны танк Т-34 стал настоящим технологическим прорывом советских конструкторов. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч этих боевых машин. Однако стоит отметить, что до наших дней сохранилось катастрофически мало образцов этого великолепного танка.

Ранее сообщалось, что для участия в параде на Красной площади в Москве 9 мая несколько танков Т-34 были отремонтированы на заводе в Петербурге, а затем доставлены в Алабино специальным эшелоном, передает «Ридус».