حصاد أخبار ليبيا في 11 مايو/ أيار: الجيش الوطني الليبي يهزم مقاتلي الوفاق في عدة محاور والإرهابيون ينشرون أسلحتهم في المناطق السكنية بطرابلس

ليبيا ، 11 مايو / أيار. أجبرت النجاحات العسكرية للجيش الوطني الليبي مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية على التراجع إلى وسط طرابلس. وقام الإرهابيون بنقل مقرهم من حي أبو سليم ووضعوا أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية بالعاصمة.

الجيش الوطني الليبي يهزم مقاتلي الوفاق في عدة محاور

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن تقدم الجيش في العزيزية والهيرة.

وبحسب المسماري، تقدم الجيش الوطني الليبي في هذه المناطق، وهزم العدو في محاور الهضباء، وأبو سليم، وصلاح الدين، وعين زارة. ويفيد أن مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية انسحبوا إلى غابة النصر، حيث كانوا يطلقون النار من هناك، في أغلب الأحيان، مختبئين وراء المدنيين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية.

مقاتلو الوفاق يقوم "بإخلاء" مقرهم ووضع أسلحة في المناطق السكنية بطرابلس

قام مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم بإخلاء مقرهم من حي أبو سليم إلى "قصر الضيافة".

وأفاد مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يعيش في محيط طرابلس، أن بالإضافة إلى المقر، المسلحون نقلوا أيضا معدات ثقيلة وقاموا بنشرها في مناطق سكنية في المدينة.

إرهابيو الوفاق يسرقون خطوط الكهرباء في طرابلس لبيعها خردة

إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية متورطون في تفكيك خطوط الكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس. حيث يقوم مقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعين فايز السراج ببيع الأسلاك النحاسية من خطوط الكهرباء.

وزارة الخارجية تعلن أن الجيش الوطني الليبي لا علاقة بالهجمات على سفارات أجنبية في طرابلس

علقت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة على البيانات التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجمات الأخيرة على محيط السفارات الأجنبية في طرابلس في 7 مايو/أيار.

وقالت وزارة خارجية الحكومة الشرقية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات المسلحة للجيش الوطني الليبي ترفض رفضا قاطعا الهجمات على بعض البعثات الدبلوماسية في طرابلس - وأشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين الدولية.

وذكّرت الوزارة بأن عمليات الجيش الوطني الليبي تهدف حصرا إلى حماية الوطن والمواطن وضيوفه من الإرهاب والجماعات الإجرامية، وأن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لوضع حد للفوضى والجرائم في البلاد.