В Минтруде объяснили, кто сможет получить допподдержку на детей до трех лет

Москва, 11 мая. Семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и пока не достиг трех лет, могут претендовать на дополнительную поддержку от государства. Об этом сообщили в Минтруда РФ.

В министерстве добавили, что в общей сложности в стране почти 1,7 миллиона таких детей.

«На помощь их родителям будет направлено почти 25 миллиардов рублей», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заметив, что раньше на такую выплату претендовали только семьи, имеющие право на материнский капитал.

Почти пять миллионов детей получили доступ к этой мере поддержки. Выплата в размере пяти тысяч рублей начисляется за период с апреля по июнь. Подать заявление на получение поддержки нужно до 1 октября 2020 года через портал «Госуслуги».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил вдвое увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Таким образом сумма пособия возрастет с 3375 рублей до 6751 рубля. Также глава страны предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции нового типа.