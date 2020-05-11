Наталья Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Москва, 11 мая. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью журналисту с Украины.

С парламентарием пообщался известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Разговор прошел по видеосвязи.

«Впервые состоялся диалог с украинским журналистом. Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. <…> Говорили про Украину, Россию и Крым», — рассказала Поклонская.

Как сообщает радио Sputnik, интервью будет опубликовано в понедельник, 11 мая, на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Ранее Поклонская выступила против введения в Крыму цифровых пропусков в связи с пандемией коронавируса. Вместо этого она предложила ограничить въезд на полуостров, передает Ura.ru.