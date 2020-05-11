Слониха из аргентинского зоопарка уходит на пенсию. ФАН-ТВ

Слониха Мара из зоопарка Буэнос-Айреса уходит на пенсию. Ее отправляют в бразильский заповедник. На видео сняли подготовку Мары к переезду.

Родилась слониха в Индии, выступала на цирковых аренах Германии и Аргентины. Последние 25 лет провела в зоопарке Буэнос-Айреса.

Сейчас животному от 50 до 54 лет. Средняя продолжительность жизни слонов ее вида — 75 лет. Теперь Мару ждут луга, холмы и водоемы, а еще другие слоны, которые обитают в бразильском заповеднике. Он находится в муниципалитете Чапада-дус-Гимарайнш. Добраться туда слониха должна примерно за неделю, преодолев расстояние в 2 700 километров. Перевозят животное на специальном грузовике. Сопровождают смотрители и ветеринар. Перед отъездом проститься со всеобщей любимицей приезжало много жителей Буэнос-Айреса, которые часто навещали слониху в зоопарке.