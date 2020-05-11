В Минздраве назвали способы профилактики коронавируса

Москва, 11 мая. Глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева назвала способы профилактики пневмонии нового типа. Интервью с медиком опубликовано на сайте министерства.

Специалист рекомендовала ограничить контакты с лицами, у которых проявились симптомы респираторных заболеваний и прочих инфекций. При этом людям старшего возраста следует оставаться дома.

Также медик уделила внимание проблеме лишнего веса, которая становится особо актуальной в условиях домашней изоляции. Для того, чтобы избежать этого, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться и в больших количествах пить воду.

«Нельзя забывать и о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным», — обратила внимание Мокрышева.

Кроме того, эндокринолог добавила, что людям с хроническими заболеваниями важно сохранять связь с лечащим врачом, что можно делать дистанционно.