Ученые предупредили о наступлении страшной болезни после пандемии коронавируса

Москва, 11 мая. Западные ученые предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса, сообщил CNBC.

Ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что введенные из-за коронавируса ограничения спровоцируют резкий рост числа случаев заражения туберкулезом во всем мире. По мнению исследователей, в течение последующих пяти лет не менее 6,3 млн человек получат этот страшный недуг, а порядка 1,4 млн человек могут умереть из-за туберкулеза.

Число случаев заражения туберкулезом, как считают эксперты, будут расти из-за отсутствия диагностических мер в период с 2020 по 2025 годы.

«Вижу возможности его (вспышки туберкулеза. — Прим. ФАН) избежать. Нужно всего лишь не забывать о том, что нам надо лечиться от всех болезней, а не только от коронавируса. Очень многие недуги могут привести к человеческим смертям», — сказала исполнительный директор Stop TB Partnership Лучика Дитиу.

ВОЗ считает туберкулез «самой заразной смертоносной болезнью». Однако, как указывает специалист, заболевание можно лечить антибиотиками, но главное — своевременно выявить болезнь.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир, отметил Infox.ru. На сегодняшний день число заразившихся превысило 4 млн человек. За весь период пандемии скончались более 280 тысяч человек, выздоровели более миллиона. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных вошли США, Испания, Россия, Великобритания и Италия, написал «Царьград».