Редкое фото тещи Игоря Николаева опубликовали в Сети

Москва, 11 мая. Жена российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в Сети редкую фотографию тещи музыканта. Проскурякова решила показать свою маму Людмилу Ивановну в честь Дня матери, который во многих странах мира принято праздновать 10 мая. Снимки были опубликованы в Instagram.

На опубликованных фото также запечатлены отец Проскуряковой Павел Сергеевич и сестра Ольга с мужем и дочерью. Сама Юлия тоже держит на руках свою дочь Веронику.

«В России День Матери — 29 ноября! Но думаю, что мам поздравлять можно в любой день, потому что мама — наше все!», — подписала фотографию Проскурякова.

На обнародованном фото мама Юлии находится слева. Многие пользователи Сети удивились моложавому виду женщины. Стоит отметить, теща певца является практически его ровесницей. Напомним, что разница в возрасте между Николаевым и его супругой составляет 23 года.

По имеющейся информации, Юлия Проскурякова перебралась в Москву из Екатеринбурга. По ее словам, ее отец всегда хорошо зарабатывал, а мама вела домашнее хозяйство.

Ранее Игорь Николаев выразил слова благодарности всем тем, кто переживал за него, пока он находился в инфекционной клинике в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает «Ридус».