Карантинная закупка. Новое Девяткино (Ленобласть). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Съемочная группа ФАН отправилась в рейд по магазинам и торговым точкам в Новое Девяткино, что на границе Петербурга и Ленинградской области.

Узнаем, как же обстоят дела с продовольствием в крупнейшем по численности сельском населенном пункте Ленобласти.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: