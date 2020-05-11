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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Новое Девяткино (Ленобласть). ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Съемочная группа ФАН отправилась в рейд по магазинам и торговым точкам в Новое Девяткино, что на границе Петербурга и Ленинградской области.

Узнаем, как же обстоят дела с продовольствием в крупнейшем по численности сельском населенном пункте Ленобласти.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

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