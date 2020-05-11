Россия выйдет из пандемии коронавируса с новым качеством экономики

Президент России Владимир Путин провел 11 мая в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Понять его общий смысл позволит простое сравнение.

Оттолкнувшись от общего с другими странами мира старта коронавирусной пандемии и продержавшись в режиме добровольной самоизоляции максимально возможное время, российское руководство, как заправский пловец в попытке снизить сопротивление среды, все это время пыталось как можно дольше «оставаться под водой» COVID-19 — и не спешило всплывать на поверхность.

В спортивном плавании всплывать приходится куда раньше, чем хотелось бы пловцам, — по этому поводу даже введены специальные ограничения. Однако реальная жизнь — не спорт, тем более что «на поверхности» каждую страну поджидает такой шторм, что неподготовленные «пловцы» рискуют окончательно пойти ко дну.

Россия же, судя по всему, — подготовлена именно так, как надо, и теперь может «выныривать».

В ряде публикаций мировых СМИ уже отмечалось минимальное, по сравнению с другими «карантинными» государствами, падение российского потребления электроэнергии в апреле текущего года по сравнению с уровнем 2019 года. Достаточно сказать, что в Германии, которую многие ставят в пример «эффективного противодействия коронавирусу», такое падение составило более 20%, тогда как в России — меньше 3%.

В связи с этим, разумеется, возникает множество вопросов относительно реальной ситуации в отечественной экономике: так ли уж там «все плохо», как должно было бы следовать согласно всем «коронавирусным вводным»?

От сегодняшнего выступления Путина, предваряющего совещание, по большому счету, не ждали каких-то сенсационных новостей. Но таковых оказалось сразу две.

Первая из них — это, конечно, завершение общенационального периода вынужденно нерабочих дней. Как отметил российский президент, этот период продолжался более шести недель и помог притормозить распространение COVID-19 в нашей стране, а системе здравоохранения — залатать имевшиеся «дыры» и лучше подготовиться к противостоянию данной угрозе.

Теперь право и обязанность устанавливать противоэпидемические меры передаются регионам России, в каждом из которых — своя ситуация с коронавирусом. Но — важная деталь! — эти решения должны: а) приниматься по рекомендациям главных санитарных врачей (номенклатура Минздрава РФ); и б) согласовываться с правительством.

Напомним, что чуть раньше, перед «промежуточным» совещанием 6 мая, важную роль в обеспечении действенности данных мероприятий и контроля за их соблюдением президент фактически возложил на Росгвардию, с ее прямым подчинением Кремлю. Тем самым Путин и тогда, и сегодня предельно ясно показал городу и миру, «кто всем командует» и кто держит руку на пульсе событий.

Так что проходить «между Сциллой и Харибдой»: между сохранением здоровья населения и сохранением экономического потенциала страны — глава любого субъекта федерации будет не по своему хотению и разумению, а с чуткими лоцманами на каждом борту. А вот отвечать, в случае какой-то катастрофы, — персонально.

Конструкция, прямо скажем, очень жесткая и в организационном плане не оставляющая даже малейшего зазора на какую-либо местную «самодеятельность». Зато дающая возможность управлять регионами, что называется, напрямую.

Второй, еще более сенсационной новостью стало выделение беспрецедентных «зарплатных» и налоговых субсидий из бюджета для подавляющего большинства российских компаний. Да, при условии сохранения 80–90% рабочих мест и при строгом контроле за целевым расходованием выделяемых средств. Но такого раньше и близко не было — даже в форме намека!

Чего стоит одна только инициатива Путина — кредит для предприятий до 1 апреля 2021 года под 2% (!) годовых, который будет полностью списан, если предприятие к тому времени сохранит девять десятых своих сотрудников.

Это — помимо выделения новых масштабных пакетов социальных выплат. Причем не только уязвимым категориям населения РФ, но и, например, на всех детей в стране от трех до пятнадцати лет включительно. В результате 27 миллионов российских детей получат по 10 000 рублей, и это лишь одна из новых мер поддержки, предложенных главой государства.

Пока трудно сказать, насколько данные решения связаны с изменениями социально-экономической ситуации в России и с различными кадровыми перестановками в правительстве. Но очень похоже на то, что все происходящее объясняется вовсе не попыткой «задобрить» истощенное и утомленное без малого двумя месяцами «вынужденного отпуска» население страны, а реализацией выверенной программы действий. Цель которой — опередить наших иностранных «партнеров»-конкурентов, которые уже «вынырнули» на поверхность после «стартового толчка в карантин».

«Сразу хочу подчеркнуть: задача такого плана — не только в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в достижении национальных целей развития, обеспечить восстановление экономики с новым качеством», — заявил по этому поводу «играющий на опережение» Путин.

Так что в ближайшее время можно ожидать не только новых кадровых перестановок на различных уровнях отечественной властной вертикали, но и существенных изменений во всех сферах общественной жизни России. Момент, как говорится, «назрел и перезрел». Если его упустить, то дожидаться следующего удобного случая — дело долгое и, по большому счету, контрпродуктивное.