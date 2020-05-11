Историк Евглевский объяснил, что Западу не нужна сильная Россия

Москва, 11 мая. Петербургский историк и публицист Яков Евглевский объяснил, почему США и коллективный Запад пытаются переписать историю Второй мировой войны.

Западу не нужна сильная Россия, и он стремится удержать ее укоренение на международной арене, считает эксперт. В разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» Яков Евглевский заметил, что эта информационная кампания началась не вчера, а буквально после окончания Великой Отечественной войны.

Тогда это было «в рамках между экономическими и идеологическими системами, в условиях раскола Германии», пояснил эксперт. Он добавил, что во время экономического подъема страны, а именно после 90-х годов, на Западе возникло желание противодействовать этому процессу.

«Мы прекрасно знаем, что тот, кто не помнит историю, тот обречен не иметь будущего. Кто забывает прошлое, имеет все шансы повторить его печальные факты в будущем. Запад пытается остановить Россию, всячески демонстрируя, что мы не играли никакой роли или наша роль была второстепенная», — заметил публицист.

Евглевский выразил уверенность в том, что историческая память оказывает сильное влияние на людей. По его словам, такой политикой Соединенные Штаты хотят продемонстрировать, что «имеют право подчеркнуть свое лидерство, свою особенность, свое превосходство над другими странами».

Яков Евглевский считает, что сейчас РФ нуждается в демократической идеологии, но победы в Великой Отечественной войне и одной религии мало.