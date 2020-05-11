Зеленский и МИД Украины заявлениями в День Победы выставили себя на посмешище

Москва, 11 мая. МИД Украины обвинил Россию в присвоении Знамени Победы, при этом в самой стране запрещена советская символика. О том, как в Киеве выставили себя на посмешище, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов.

Эксперт сообщил, что 8 мая президент страны Владимир Зеленский посетил приграничные с Россией территории. Во время поездки национальный лидер заявил о памяти жертв нацистских преступлений, и, перечислив их, упомянул село Кортелисы на Западной Украине, где местных жителей вырезали коллаборационисты из числа запрещенной в РФ УПА1.

На следующий день Зеленский при перечислении героев Украины назвал имена Ивана Кожедуба и члена ОУН1 (запрещена в РФ) Олены Телиги.

«Оуновка, которая в том числе была виновницей в Бабьем Яру 1941 года, который он накануне упоминал! То есть она прямо ответственна за истребление в 1941 году евреев в Киеве, и теперь она, оказывается, герой Украины, которая воевала с нацизмом. Вот вам, собственно, это полное раздвоение», — заметил Корнилов.

Он также прокомментировал заявления украинского МИД о «краже» Знамени Победы, которое на рейхстаг водрузили этнические украинцы.

«Господи, да что, у нас когда-то скрывали, кто вешал Знамя Победы? Милости просим к нашему общему великому подвигу, но это пишет МИД той страны, где это Знамя Победы не просто запрещено, за его вывешивание уголовная ответственность», — резюмировал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.