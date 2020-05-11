Швыткин назвал «несусветной глупостью» заявления Чехии об «отравителе» из России

Москва, 11 мая. Вбросы о якобы отравителе из России являются продолжением информационной войны против России и попыткой отвлечь внимание людей от преступного сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге, уверен депутат Государственный думы РФ Юрий Швыткин.

Ранее пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор с неким Андреем Викторовичем К., который якобы привез смертельный яд рицин в Чехию. Позже пражское телевидение стало утверждать, что, по версии журналистов, в этой истории замешан исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.

По ни чем необоснованной версии издания Respekt, дипломат якобы должен был использовать яд против старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к демонтажу монумента Коневу.

Швыткин, комментируя очередной фейк об «отравителе», заявил, что чешские власти пытаются отвлечь внимание общественности от своих незаконных и преступных действий по сносу памятника. По его мнению, обвинения в адрес России надуманные.

«Это глупость несусветная. Не могу ни в коем случае иначе назвать данное заявление, не имеющее под собой никакой основы, никаких доказательств, даже логики здравого смысла, — сказал парламентарий в интервью iReactor.

Он также призвал чехов «включить голову» и направить усилия на восстановление исторической правды, установку памятника на его законное место и сделать все, чтобы обезопасить его от вандалов.

Депутат допустил введение санкций в отношении властей Чехии за происходящее. Он подчеркнул, что Москва не должна оставлять без внимания эти инциденты.

«Реакция должна быть в рамках дипломатической составляющей и, возможно, соответствующей санкционной политики в отношении властей Чехии. Чтобы восторжествовала справедливость и истина происходящего», — констатировал он.

Напомним, в апреле был снесен памятник Коневу в Праге. В преддверии Дня Победы на пьедестале монумента был установлен двухметровый унитаз из пенопласта. Действия вандалов уже осудили российские и чешские власти.