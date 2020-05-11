Путин предложил вернуть самозанятым уплаченный ими налог на доход за 2019 год

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что самозанятым гражданам полностью вернут налог на доход, уплаченный ими в 2019 году.

Путин напомнил, что более 340 тысяч человек воспользовались возможностью выйти из «серой» зоны, официально оформили свою деятельность и платили налог в размере 4–6%. Глава российского государства предложил вернуть налоговый капитал.

«Эти люди поверили гарантиям государства, работают защищенно и цивилизованно. И такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — сказал президент РФ.

По словам лидера РФ, сейчас возможность зарегистрироваться у самозанятых есть в 23 российских регионах. Первыми участниками этой программы стали Москва, Татарстан, Калужская и Московская области.