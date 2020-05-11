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Террористы ПНС Ливии уничтожают инфраструктуру на захваченных ими территориях

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Террористы ПНС Ливии уничтожают инфраструктуру на захваченных ими территориях

Триполи, 11 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии из группировки «Ополчения Мисураты» устроили диверсию на автомобильной магистрали юго-восточнее ливийской столицы, которая связывала Аль-Джуфру и Абу Наджим. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Facebook, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА).

На опубликованных фотографиях в социальной сети видно, что террористы триполитанского режима Файеза Сарраджа намеренно занимаются уничтожением инфраструктуры, чтобы ничего не осталось после них на оккупированных ПНС территориях. Вероятно, члены незаконных вооруженных формирований в Триполи осознают скорый приход солдат армии Халифы Хафтара и возвращение мирной жизни в ливийскую столицу, поэтому пытаются максимально навредить мирному населению страны, разрушая дороги и линии электропередач.

Террористы ПНС Ливии уничтожают инфраструктуру на захваченных ими территориях

Напомним, что, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан, протурецкие боевики ПНС и сирийские джихадисты-наемники, переброшенные в Ливию Турцией, продолжают совершать провокации и по-прежнему нападают на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Стоит отметить, что военнослужащие фельдмаршала Халифы Хафтара соблюдают режим прекращения боевых действий, введенный в одностороннем порядке командованием ливийской армии. Тем не менее бандиты Правительства национального согласия регулярно терроризируют мирное население на захваченных ими территориях, обстреливая жилые кварталы и грабя местных жителей.

Террористы ПНС Ливии уничтожают инфраструктуру на захваченных ими территориях

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что террористы-наемники ПНС и Анкары украли силовые кабеля с линии электропередач в одном из районов Триполи, оставив множество домов без электричества. Бандиты сдают похищенные провода на металлолом ради наживы, что приводит к серьезным последствиям для ливийского населения. При этом марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа бездействует, позволяя джихадистам из сирийского Идлиба заниматься мародерством и похищением людей.

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