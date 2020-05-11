Мисмари объяснил, почему ЛНА наносит удары по аэропорту «Митига» в Триполи

Бенгази, 11 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью арабскому ИА «Спутник» заявил, что ЛНА наносит удары по аэропорту «Митига» в Триполи, так как он является военно-воздушной турецкой базой, которая представляет угрозу армии и мирному населению.

«ЛНА не наносит удары по жилым кварталам и соблюдает правила ведения боевых действий, установленные Главным командованием. На авиабазе «Митига» размещены турецкие военно-воздушные силы и турецкая артиллерия, каждый день взлетают десятки БПЛА. Она (авиабаза — Прим. ФАН) принимает гражданские и военные самолеты с оружием, техникой и наемниками», — цитирует «Спутник» генерал-майора ЛНА.

По словам Мисмари, армия Халифы Хафтара нанесла несколько ударов по базе в связи с тем, что «Митига» превратилась в угрозу не только для военнослужащих ЛНА, но и для мирных жителей Триполи, так как оттуда ведется огонь по гражданским районам.

Комментируя заявление ООН, в котором международная организация осудила бомбардировки аэропорта, Мисмари выразил сожаление о том, что вместе с этим ООН проигнорировала серьезные нарушения в отношении триполитанцев и жителей Западного региона, а также нарушение оружейного эмбарго Турцией.

«ООН не осознает реальность ливийского кризиса, поэтому все ее пути приведут к провалу. Мы привыкли к заявлениям ООН, которые всегда в пользу террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ)», — утверждает официальный спикер ЛНА.

Отметим, Турция в последнее время довольно агрессивно настроена на политической арене против фельдмаршала Хафтара — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о намерениях Анкары атаковать позиции ЛНА в случае, если турецкие дипмиссии в Ливии подвергнутся опасности. Однако МИД Восточного правительства опроверг причастность армии Хафтара к недавним нападениям на иностранные посольства в Триполи 7 мая.

В угрозах со стороны Турции относительно ЛНА Ахмад Мисмари видит непосредственную угрозу эскалации конфликта в Ливии.

«Я считаю, что это заявление представляет угрозу для использования другого типа оружия. Возможно использование кораблей ВМС и боевых истребителей. Но сейчас турецкие войска на суше. Мы ликвидировали многих из них в Триполи, включая их офицеров, солдат и все их оружие в Триполи», — резюмировал официальный спикер ЛНА.

Также он отметил, что Турция продолжает поставки так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии боевиков из Сирии — по словам Мисмари, в настоящее время количество присутствующих иностранных наемников, сражающихся на стороне триполитанского правительства, может достигать 17 тысяч человек.

«Сирийская обсерватория по правам человека сейчас сообщает об 11 тысячах человек, но на деле их намного больше. Есть боевики, которые связаны с не СНА, а с организациями «Джебхат ан-Нусра»1, ИГ1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ — Прим. ФАН) и другими. Все они с севера Сирии, большинство — из Хомса, Идлиба и туркменских районов», — отметил генерал-майор ЛНА.

В заключении Ахмад Мисмари заявил, что решение об их экстрадиции в Сирию еще не принято, и Главное командование ЛНА пока не знает, будет ли оно связываться с сирийской стороной для этих целей или боевики будут осуждены на территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.