Виртуальный концерт устроили в День Победы для жителей села в Брянской области

Брянск, 11 мая. Онлайн-концерт «Победный май» для жителей села Супонево организовал местный Дом культуры в День Победы. Артисты исполнили для зрителей как новые песни, так и всеми любимые композиции времен Великой Отечественной войны.

В сообщении отмечается, что исполненные в ходе концерта новые композиции, артисты записывали во время самоизоляции. Также в социальных сетях разместили видео об открытии мемориала «Вечный сад», где местные жители могли увидеть имена своих односельчан, которые сражались в Великой Отечественной войне.

Подчеркивается, что с видеозаписью концерта можно ознакомиться в любое время, она опубликована в официальных сообществах Супоневского ДК в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 8 и 9 мая участники Участники «Молодой Гвардии» в регионах России организовали народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов. Участники акции исполнили известные песни военных лет, передает «Ридус».