Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в новой реальности

Москва, 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян вести себя ответственно, чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

По словам градоначальника, у граждан должна появиться новая культура, которая предполагает максимальную заботу о здоровье. На совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ мэр Москвы сказал, что главы регионов совместно с членами правительства долго обсуждали меры, необходимые для обеспечения нормальной жизни россиян.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — заявил Сергей Собянин.

Как сообщил мэр Москвы, были выделены пять ключевых направлений. По его словам, речь идет об ответственном поведении граждан.

«И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Он заметил, что за счет этого удалось получить ресурс времени.