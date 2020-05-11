Немецкий политолог Рар рассказал о жестком отказе ФРГ на сделку США по коронавирусу

Берлин, 11 мая. США неофициально пытались купить одну немецкую компанию, которая занималась разработкой вакцины против коронавируса, но Германия дала Вашингтону отпор, заявил немецкий политолог Александр Рар интервью Ukrlife.TV.

По его словам, американская сторона готова была заплатить огромные деньги, чтобы врачи и вирусологи работали на нее, но отобрать фирму по созданию вакцины ей все же не удалось.

«Американцы, по-видимому неофициально (потому что никто не мог это подтвердить, но немецкое правительство об этом говорило), пытались скупить ведущую немецкую фирму, которая занималась производством вакцин. Просто хотели выкупить эту фирму с потрохами и вывести из Германии», — сказал Рар.

Узнавшее о замыслах Вашингтона немецкое правительство выступило против такой сделки и даже пригрозило национализировать фирму.

Рар отметил, что немецкое правительство имело на это полное право, поскольку разработки этой компании могли спасти жизни миллионов человек и относятся к вопросу национальной безопасности Европы, в то время как США хотели использовать компанию из ФРГ в своих интересах.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объяснил вброс о «спасающем» препарате США против коронавируса. Он привел слова медиков, которые уверены, что американцы просто хотят привлечь к себе внимание.