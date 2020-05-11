Политолог: США пора призвать к ответу за кражу нефти Сирии

Международный терроризм по праву считается одним из главных вызовов современному человечеству. Борьба с ним является одной из приоритетных задач любого государства, так как от ее решения зависит безопасность граждан. Многим странам удается успешно решать эту проблему. Однако существуют и те, для кого война с терроризмом – лишь повод обогатиться. Подробнее – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Грабеж под видом заботы

Не секрет, что существуют страны, использующие военные конфликты для пополнения собственного бюджета за счет чужих ресурсов. К сожалению, гражданская война в Сирии не стала исключением. Изначально война началась как конфликт власти и оппозиции, переросший в вооруженную борьбу. При этом, никто особо не скрывал, что оппозиция напрямую спонсировалась рядом Европейских государств, Ближнего востока и США. Истинными мотивами, которые двигали иностранных «меценатов» к свержению правительства Башара Асада был обыкновенный грабеж, прикрываемый лживой заботой о сирийском народе, якобы страдающем от «кровавой тирании». На самом деле, что европейцы, что американцы были движимы желанием разделить страну на сферы влияния, после чего заняться ее банальным разграблением и выкачиванием энергоресурсов.

Однако относительно успешно начавшаяся 2011 году «революция», ввиду вспыхнувших позже разногласий представителей оппозиции к 2013 году начала постепенно захлебываться. Именно в тот момент, когда правительственные войска начали нормализовать обстановку, на сирийскую сцену со стороны, контролируемого американцами Ирака вошла террористическая организация ИГИЛ1, которая быстро взяла под контроль крупнейшие месторождения энергоресурсов Сирии. И вплоть до 2015 года особенно никто серьезно с «Исламским государством»1 (ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) не боролся. Да, была создана международная коалиция по борьбе с ИГИЛ под руководством США. Но ее действия против террористов больше напоминали театральную постановку, которая не наносила серьезного ущерба террористической организации.

Почему так происходило? Все просто. ИГИЛ добывало в огромных количествах сирийскую нефть, которую вывозило в Турцию и, опять же, контролируемый американцами Ирак, где ее и реализовывала. Кто от этого получал прибыль – догадаться не трудно.

Американское прикрытие

Лишь после начала военной операции России в Сирии по приглашению Дамаска, когда появилась реальная угроза уничтожения исламистов, особенно в районах добычи энергоресурсов, Международная коалиция развернула активную деятельность по «борьбе» с терроризмом. При этом все выглядело достаточно странно.

Радикальным исламистам постоянно удавалось сохранять боеспособность подразделений, почти в полном составе выходить из осажденных коалицией населенных пунктов, а потери террористов росли только на слайдах Пентагона, которые сильно не соответствовали реальному положению дел.

В то же время, как ни странно ИГИЛ отступало, оставляя практически без боя и в целостности объекты энергетической инфраструктуры. Кстати, примечательно, подобное наблюдалось лишь на фронте наступления международной коалиции под руководством США. В то же время на фронте наступления правительственных войск Асада, боевики ИГИЛ оказывали ожесточенное сопротивление, а при неизбежности поражения наносили существенный ущерб объектам энергетической инфраструктуры, которыми они владели.

Контроль над сирийскими месторождениями

К концу 2017 года, когда «Исламское государство» прекратило свое существование как полноценная военная сила, Сирийская Арабская Республика оказалась буквально разделена на две части по разным берегам реки Евфрат. С одной стороны расположились территории, подконтрольные официальному Дамаску, с другой — курдским «Сирийским демократическим силам», которые поддерживаются США.

Под контролем американцев оказались богатейшие нефтегазовые месторождения Сирии, из которых США бесконечными колонами бензовозов вывозят сирийскую нефть, ровно по тем же маршрутам, которыми ее транспортировало ИГИЛ. При этом американцы считают это вполне нормальным. За два года оккупации восточных районов Сирии, по различным оценкам, США вывезло порядка 12 миллионов баррелей нефти, а это, по средним подсчетам, порядка 720 миллионов долларов США.

Граждане Сирии, которые являются полноценными хозяевами вывозимой американцами нефти, конечно, ничего не получили от ее продажи. Все ушло в карманы курдской администрации (не путать с простыми курдами, им не досталось ничего), руководителям «Сирийских демократических сил», но большая часть — порядка 96,5% — ушла в американский бюджет.

Помощь от террористов

Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с ФАН заявил, что Соединенные Штаты принялись захватывать сирийскую территорию и энергоресурсы одновременно с разгулом всевозможных террористических группировок.

По мнению Захарова, воровство сирийской нефти должно получить резкую оценку от международного сообщества. Американцы, напомнил политолог, давно игнорируют международное право.

«Сейчас необходимо поставить незаконный вывоз нефти на международный контроль. Нужно призвать США к ответу за оккупацию земель и разграбление ресурсов Сирии. Америке стоило бы принести извинения. Но они этого не делают и не будут делать, потому что США за всю свою историю никогда не несут ответа за собственные действия. Для них нормально зарабатывать на войне и захвате чужих ресурсов, тем самым обогащаясь. Международное право они игнорируют также не первый год», — подчеркнул политолог.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил и о поддержке, которую США оказывали террористам в Сирии в обмен на помощь с вывозом краденной нефти.

«Весь мир прекрасно осознает, что Соединенные Штаты наряду с так называемой умеренной оппозицией и курдскими вооруженными формированиями, поддерживают и террористов. Предоставляют им оружие, предоставляют боеприпасы и снабжают информацией для действий на оккупируемой ими территории», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.