Водолацкий призвал усилить разъяснительную работу по COVID-19 для предотвращения митингов

Москва, 11 мая. Правительства стран должны проводить разъяснительную работу по поводу коронавируса, чтобы не допустить митингов, которые опасны массовым заражением его участников. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, в условиях эпидемии люди выходят на улицу, поскольку поддаются на слова провокаторов. При этом количество заболевших пневмонией нового типа и ее жертв напрямую зависит от степени соблюдения карантина, передает Nation News.

«Поэтому все то, что сегодня происходит, когда выходят и протестуют — они просто не отдают себе отчет и поддаются на провокации людей, которые говорят, что коронавирус — это ничего страшного, выходите, гуляйте», — считает Водолацкий.

Однако любое правительство, наоборот, заинтересовано в скорейшем завершении эпидемии и возвращении экономики в привычное русло.

Именно поэтому необходимо проводить разъяснительную работу в СМИ и социальных сетях, чтобы не допустить повторения опасных акций.