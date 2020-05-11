Период нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19 в России завершен. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин заявил об окончании нерабочих дней Все на работу — в России завершается период так называемых всенародных каникул, которые были объявлены президентом из-за пандемии. Владимир Путин сегодня провел с членами правительства совещание по ситуации с коронавирусом и огласил нововведения в своем обращении к гражданам. Нерабочий период, по словам российского лидера, мера беспрецедентная. Там, где это было возможно, люди не выходили на работу более шести недель. «Эта экстраординарная мера позволила замедлить, затормозить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации», — заявил президент.

Ограничения пока сохраняются, их отменят постепенно Завершение нерабочего периода не означает снятия карантинного режима. Владимир Путин подчеркнул, что выход из ограничений — есть следующий шаг в борьбе с вирусом, но напомнил, что реализовывать его придется поэтапно и максимально осторожно. Люди могут выходить на работу, но работодатели должны обеспечить безопасность всех своих сотрудников, за этим будут тщательно следить. Регионы получат право самостоятельно корректировать работу предприятий, но согласовав изменения с федеральными властями. В Москве и Петербурге с завтрашнего дня вводится обязательный масочный режим. А по всей стране самоизоляцию обязаны продолжать соблюдать люди с хроническими заболеваниями и россияне старше 65 лет. «Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Постоянно находиться дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас. И делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса», — сказал Путин.

На детей младше 3 лет выплатят по ₽5 000 Дополнительную помощь получат семьи с детьми. Президент заявил о необходимости на три месяца установить выплаты по 5 тысяч рублей для тех, у кого есть дети младше трех лет. Кроме того, на единовременную выплату смогут рассчитывать родители ребят от трех до 16-ти. Деньги также полагаются на каждого ребенка, по 10 тысяч рублей. По словам Путина, материальную помощь получат 27 миллионов юных россиян. Прямая государственная поддержка полагается предприятиям, чьи сотрудники потеряли доход в апреле и мае. Кроме того, глава государства предложил ввести еще один новый пакет вспомогательных мер. «Предлагаю с первого июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест», — заявил президент России.