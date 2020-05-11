«Новая газета» накрутила десятки тысяч голосов своей сотруднице для победы в премии Немцова

В понедельник, 11 мая, на сайте «Новой газеты» завершилось голосование за претендентов на ежегодную премию Бориса Немцова. Анонимные пользователи сформировали пятерку лидеров, из их числа жюри премии вскоре выберет одного победителя, который получит денежный приз в размере 10 тысяч евро. Месяц голосования сопровождался серией скандалов, связанных с накруткой голосов, а получившийся результат лишь подтверждает, что выборы финалистов велись исключительно грязными методами.

Финалисты на стероидах

Победителем этапа оказалась Виктория Ивлева, набравшая более 42% голосов. На странице голосования Ивлева представлена как активистка, фотограф и организатор помощи украинским пленным, но по какой-то причине там не указано, что она является журналистом «Новой газеты».

В России Ивлева известна скорее в профессиональной среде фотографов, как журналист и активист она более популярна на Украине, да и то эта популярность относительна. Всплеск ее известности случился в 2015 году, когда в Киеве была издана ее книга «Мандрiвка, или Путешествие фейсбучного червя по Украине» — серия фоторепортажей, сделанных в украинских городах в период между Майданом и началом гражданской войны. Показательно, что в «Википедии» страница Ивлевой есть только на украинском языке. На сайте «Новой газеты» эти репортажи по какой-то причине заблокированы.

После «Мандрiвки» Ивлева участвовала в различных проукраинских акциях, пикетах против воссоединения России и Крыма, занималась освещением дел так называемых политзаключенных, но известности на этом направлении не добилась.

Аналогично дело обстоит и с активисткой, занявшей второе место, — Зарифой Саутиевой. Среднестатистическому россиянину это имя ничего не скажет, известна Саутиева в узком кругу несистемной ингушской оппозиции. Да и то прославилась женщина благодаря своей фразе «Держите строй, идиоты», которую она выкрикивала во время одного из митингов в Магасе, переросшего в массовые беспорядки.

Саутиева была лишь одним из провокаторов, стараниями которых мирная акция переросла в столкновения с полицией, за что и была привлечена к ответственности. Больше за плечами женщины никаких достижений на оппозиционном поприще нет, что не помешало ей получить более 30% голосов.

Третье, четвертое и пятое места заняли куда более известные Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь и Константин Котов, имена которых часто появляются в оппозиционных СМИ. Однако их результаты не так интересны, на троих они собрали менее 18% голосов.

Навальный 2%

Возникает закономерный вопрос: каким же образом двум малоизвестным активисткам удалось вырваться в лидеры голосования? Остроты этому вопросу добавляет тот факт, что результат каждой из них является феноменальным рекордом премии Немцова.

В открытом доступе отсутствуют результаты голосования за 2016 год, по неизвестной причине они удалены с сайта «Новой газеты». Но в голосованиях за последующие годы неизменно побеждал Алексей Навальный, набирая в среднем 17–20% голосов. Однако в этом году его результат не достиг даже 2%. Напомним, результат малоизвестной Ивлевой — 42,91% голосов. Такие итоги сложно назвать аномальными, они просто абсурдны.

Общее количество проголосовавших — еще одно, мягко говоря, странное число. Счетчик «Новой газеты» застыл на отметке 90 307. Для сравнения: в 2017 и 2018 годах количество проголосовавших за финалистов премии не превышало 13 тысяч пользователей.

В 2019 году их количество резко возросло почти в два раза, едва не достигнув 23 тысяч. Как раз в прошлом году читатели заподозрили использование массовых накруток сторонниками претендентов.

Сейчас же итоговое число проголосовавших возросло сразу более чем в три раза по сравнению с 2019 годом и в более чем семь раз по сравнению с 2017-2018 годами. Опять же стоит напомнить, что десятки тысяч анонимных пользователей пришли голосовать за двух конкретных претенденток — Ивлеву и Саутиеву, на двоих собравших более 73% голосов. А 29 из 36 претендентов не смогли получить по 1%, даже Навальный не дотянул до 2%.

Договорные выборы

Представленные аномальные показатели доказывают, что в 2020 году голосование за претендентов премии Немцова подверглось настолько грязным и массовым накруткам, что узнать, кто же на самом деле победил, просто не представляется возможным.

При этом Федеральное агентство новостей еще в апреле, через день после начала голосования, обнаружило серьезную брешь в защитной системе голосования на сайте «Новой газеты». Как оказалось, для накрутки десятки тысяч голосов за нужного претендента не требуется специфических знаний, достаточно иметь компьютер с доступом в Сеть и браузер с установленным общедоступным плагином.

По подсчетам ФАН, всего один человек мог за день отдавать до 5 тысяч голосов. Судя по тому, что счетчик «Новой газеты» насчитал аномальные 90 тысяч голосов, кто-то воспользовался брешью в защите и вывел малоизвестных активисток в абсолютные лидеры.

Что интересно, редакция издания только поспособствовала накрутчикам. После расследования ФАН главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов не стал перезапускать голосование. Вместо этого система защиты была почти полностью удалена. При этом исчезла база с 20 тысячами уникальных цифровых отпечатков компьютеров, которые относятся к персональным данным пользователей. «Новая газета» собирала их нелегально, как раз с помощью защиты от накруток. Важно отметить, что именно с помощью цифровых отпечатков АНБ США следит за людьми по всему миру, а собирает их через порталы либеральных организаций и СМИ, подобных «Новой».

В сложившейся ситуации не удивительно, что за претендентов накручивались десятки тысяч голосов. Но интересно, что ни «Новая газета», ни Фонд Бориса Немцова, ни участники голосования до сих пор не отреагировали на произошедшее. Борцы за демократические ценности, как написано в аннотации к голосованию, по какой-то причине упорно замалчивают факт явных, абсурдных и массовых накруток.

Такое дружное молчание свидетельствует, что результаты премии могут быть заранее определены. В пользу этой версии говорит и тот факт, что абсолютным победителем с феноменальным результатом оказалась сотрудница «Новой газеты» Виктория Ивлева. То есть Дмитрий Муратов мог намеренно организовать голосование таким образом, чтобы искусственно сформировать результаты в пользу своей коллеги.

Наша редакция надеется, что хотя бы у одного из участников разыгранного перед читателями «Новой газеты» спектакля хватит смелости отстоять демократические ценности. Ведь именно этим должны заниматься претенденты согласно условиям премии. Пока же 36 участников голосования, «Новая газета» и Фонд Бориса Немцова занимаются лишь превращением даже собственных выборов в фарс.