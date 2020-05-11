В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

Волгоград, 11 мая. Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса продлили до 31 мая в Волгоградской области. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством губернатора региона Андрея Бочарова.

В сообщении отмечается, что с 14 мая власти намерены смягчить режим самоизоляции в Волгоградской области. Так, местных жителям разрешат гулять на улице и совершать индивидуальные пробежки и заниматься другими видами спорта на свежем воздухе. Отмечается, что все вышеуказанные действия можно совершать только при условии строгого соблюдения социальной дистанции, передает Kp.ru.

Подчеркивается, что если в регионе не произойдет резкий скачок числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, то с 20 мая возобновить работу смогут предприятия и организации потребительского рынка. Также откроются стоматологические клиники, салоны красоты и ряд других объектов.

Стоит отметить, что с 20 мая также вводится обязательный масочный режим. Носить индивидуальные средства защиты необходимо при посещении общественных мест и в транспорте.

Ранее сообщалось, что уже 11 из 85 регионов РФ могут приступить к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сразу со второго этапа, передает НСН.