Путин подписал указ о порядке продления мер, введенных из-за коронавируса

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Глава государства в понедельник на совещании по эпидемиологической ситуации сообщил, что Россия готова к поэтапному снятию ограничительных мер. Однако послабление должно быть не одномоментным, а последовательным, подчеркнул президент.

Также российский лидер объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, который действовал в стране с конца марта из-за эпидемии.