Террористы сбежали от сирийской армии после неудачного захвата Танджары

Сирийская арабская армия (САА) смогла очистить от террористов поселок Танджара, не встретив сопротивления. Об этом с места событий сообщили корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).

В ночь с 9 на 10 мая боевики вооруженных группировок, действующих в районе долины Аль-Габ, перешли в наступление и захватили поселок Танджара.

Несмотря на действующие договоренности о прекращении огня на территории «Большого Идлиба», несколько радикальных группировок, в числе которых, например, «Хайят Тахрир аш-Шам», отказались соблюдать режим перемирия.

10 мая, после внезапного наступления противника, сирийская армия успела ответить массированным огнем из крупнокалиберных пулемётов, однако, вплоть до полудня сегодняшнего дня перспективы дальнейшего развития событий были неясны.

Несмотря на оперативность джихадистов, солдатам Сирийской Арабской Армии понадобилось меньше суток, чтобы посредствам стремительного броска выбить боевиков с ранее утраченных позиций. Надежда на успешный исход операции возлагалась на фактор одновременного внезапного удара по боевикам с южного и юго-западного направлений. В бой пошла пехота при поддержке нескольких пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

Вопреки ожиданиям, боевики практически не оказали сопротивления, так как не успели толком закрепиться в Танджаре. До прямого соприкосновения дело так и не дошло. Необходимо добавить, что на идлибском направлении провокации, подобные вчерашней атаке, осуществляются не ради продвижения за линию фронта и нанесения серьезного ущерба правительственным силам. Это была скорее разведка боем.

В случае дальнейших провокаций у сирийской армии и российских ВКС гарантированно хватит сил и ресурсов и на более внушительные аргументы в пользу соблюдения перемирия.