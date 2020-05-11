Соломин рассказал, как Соболь и ФБК хотят лишить бюджетников средств к существованию

Москва, 11 мая. Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), признанного в РФ иностранным агентом, Любовь Соболь активно прибегала к манипуляциям и прочим запрещенным приемам во время дебатов с телеведущей Ксенией Собчак. К такому выводу пришел журналист радио «Эхо Москвы» Алексей Соломин.

В ходе диспута «оппозиционеры» затронули тему помощи гражданам во время эпидемии коронавируса. Соболь отстаивала точку зрения своего шефа, блогера Алексея Навального, предлагавшего раздавать деньги населению, передает Nation News.

«Сторона Навального почему-то говорит, что если ее оппонент не согласен с позицией, что надо раздавать деньги, значит, почему-то считает, что вообще <…> не надо помогать нуждающимся. Это же манипуляция, это же неправда, и об этом, кстати, Собчак говорила», — обратил внимание Соломин.

Кроме того, Соболь умалчивает об обратной стороне раздачи денег. Если резервы закончатся, то государство не сможет выполнять свои обязательства перед гражданами. Таким образом, результатом программы Навального станет ситуация, когда люди вообще останутся без средств к существованию.