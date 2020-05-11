Эксперт указал на раскол в рядах террористических группировок ПНС Ливии

Главари различных незаконных вооруженных группировок, захвативших Триполи, чувствуют себя князьками и по-прежнему не могут договориться между собой. Они напрасно пытаются изображать из себя законное правительство Ливии. Между отдельными бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Файезом Сарраджем также имеются определенные разногласия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил политолог, экономист Александр Дудчак.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал предостережение со стороны полевых командиров операции «Вулкан гнева», выразивших недовольство действиями главаря ПНС Файеза Сарраджа, который предложил назначить на пост руководителя службы разведки триполитанского режима Абделя Хамида Алима. Члены незаконных вооруженных формирований ПНС предупредили, что не стоит «разжигать силы февраля», выдвигая на столь высокую должность «приспешника бывшего режима».

Стоит отметить, что разногласия возникли между Файезом Сарраджем и боевиками, принимавшими непосредственное участие в свержении бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, жестоко убитого мятежниками. Эти бандиты считают, что назначением Абделя Хамида Алима на пост главы разведки ПНС Саррадж предает их идеалы.

Эксперт напомнил, что после событий 2011 года, когда центральная власть североафриканского государства была уничтожена руками террористов, впоследствии возглавивших многочисленные группировки марионеточного «правительства» в Триполи, эти бандиты, почувствовав свою безнаказанность, захватили ливийскую столицу. Он добавил, что между главарями бандформирований ПНС все еще есть серьезные противоречия, так как каждый их них действует исключительно ради собственных интересов и они совершенно не озабочены проблемами граждан Ливии. По словам политолога, подобное ультимативное заявление со стороны террористов в адрес Сарраджа наглядно показывает раскол триполитанского режима.

«Когда в Ливии была уничтожена центральная власть, то многие главари вооруженных группировок возомнили себя князьками. Многие из этих бандформирований по-прежнему не могут найти общий язык и договориться между собой. Однако, то что происходит сейчас там, показывает, что отдельные группировки пытаются создать противовес главарю ПНС, чтобы продолжать политику разделения и властвования, поскольку такая ситуация кому-то из них более выгодна», — обратил внимание собеседник агентства.

Также он обратил внимание на то, что ПНС всячески пытается изображать легитимность, несмотря на то, что состоит этот режим из одних террористов, разрушивших государственность Ливии в 2011 году и силой захвативших под свой контроль часть территории североафриканской страны.

«Мы видим, что ситуация в Ливии, к сожалению, еще очень далека от нормализации, от чего сильно страдает ливийский народ. Наверное, уже достаточно бессмысленно говорить о том, что в Триполи будет сформировано какое-то правительство, потому что те, кто свергал [Муаммара] Каддафи — это террористы. Это просто уникальная ситуация, когда террористы называют себя законной властью. Разрушить страну им было легко, уничтожив законную власть, которая постепенно создавала из Ливии единое мощное и процветающее государство, а теперь из этого булькающего котла сделать нормальную страну будет крайне сложно», — констатировал Александр Дудчак.

Напомним, это уже не первый случай возникновения столь серьезных противоречий в «правительстве» Файеза Сарраджа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что глава «МВД» ПНС Фатхи Башага пытался добиться поддержки Соединенных Штатов на фоне назревающего раскола среди триполитанских террористических группировок.