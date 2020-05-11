Фото Седоковой в распахнутом халате восхитило поклонников

Москва, 11 мая. Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой пришли в восторг от ее новых фотографий в распахнутом халате. Певица пожаловалась на то, что режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции побудил ее заняться изучением экономики для спасения бизнеса, а также отразился на ее фигуре из-за постоянного нахождения дома.

37-летняя Седокова заявила, что ей удалось справиться со своим непомерным аппетитом и перестать объедаться в период самоизоляции. Она отметила, что теперь сдерживает себя от чрезмерного употребления пищи с помощью приятных мыслей о предстоящем обеде.

Певица решила подтвердить своим фанатам то, что с ее фигурой все в порядке с помощью новых фотографий на своей странице в Instagram. На опубликованных в Интернете снимках Седокова позирует в слитном черном купальнике и распахнутом банном халате. Пользователи Сети отметили, что на фото певица выглядит очень умиротворенной. Поклонники тажке в комментариях к посту восхитились внешними данными певицы.

Ранее Анна Седокова рассказывала, что теперь контролирует свои расходы с помощью специального мобильного приложения, а также очень внимательно следит за своим питанием. Кроме того, Седокова высказалась о браке певицы и бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой с продюсером Константином Меладзе, передает «Культуромания».