Эксперт назвал основные правила ношения перчаток

Москва, 11 мая. Важно правильно надевать и снимать перчатки и маску, чтобы не дотрагиваться до внешней поверхности, на которой может быть вирус, заявил президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

Он считает введение перчаточного режима избыточной мерой, поскольку инфекция не проникает сквозь кожу. При этом есть риск заразиться коронавирусом, если неправильно снимать и надевать перчатки.

«Если вы наденете перчатки, то вирус также может зацепиться за них, и будет опасность занести инфекцию таким же механическим способом», — сказал эксперт в интервью «Звезде».

По мнению эксперта, лучше выбирать перчатки, сделанные из латекса, винила, ПВХ, трикотажа или кожи.

«Но приказы не обсуждают, приказы исполняют, поэтому в плане исполнения, на мой взгляд, можно использовать трикотажные или тканевые перчатки, которые после носки можно было бы продезинфицировать», — сказал глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

Кроме того, по его словам, перчатки можно оставить на какое-то время, ведь коронавирус сохраняет свою активность на протяжении недели.

Напомним, в некоторых регионах России граждан обязали носить в общественных местах перчатки и маски. В частности, это правило будет действовать в Москве, где больше всех выявленных случаев заражения. За нарушение режима предусмотрен штраф.