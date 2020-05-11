Косачев ответил на обвинения в адрес РФ со стороны Amnesty International

Москва, 11 мая. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Amnesty International подключили к атакам на Россию западные оппоненты, которым не дает покоя ее успехи в Сирии по мирному урегулированию.

Косачев сообщил, AI обвинила САР и РФ в том, что якобы «сирийские и российские силы продолжают преднамеренно наносить удары по гражданским лицам и гражданским объектам» в Сирии». Он напомнил, что речь идет о периоде с мая прошлого года по февраль текущего года, однако кому-то понадобилось акцентировать внимание на этом сейчас. По словам сенатора, речь идет о «тех, кому не дает покоя Сирия, раздражает не война, а мир».

Как объяснил сенатор, российско-турецкие договоренности о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы работают, об этом недавно говорил и генсек ООН.

«Россия выступает и важным гуманитарным донором в Сирии — буквально на днях очередной груз, 850 тонн продовольствия, был доставлен в порт Тартус и уже распределяется среди населения», — сказал Косачев.

По его словам, эффективность российских и сирийских властей раздражает Запад, поэтому, судя по всему, было принято решено подключить «тяжелую артиллерию» в лице Amnesty International.