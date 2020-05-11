В Госдуме объяснили, почему Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

Решение президента России Владимира Путина завершить 12 мая общероссийский режим нерабочих дней продиктовано необходимостью возвращать экономику к жизни и прекратить рост безработицы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Глава государства выразился предельно четко: выходные закончились для всей страны в целом, но теперь каждый регион в праве самостоятельно утверждать и устанавливать меры и ограничения, которые будут распространяться на те или иные отрасли экономики, — сказала собеседница ФАН. — Президент отметил, что в отдельных областях не так много заразившихся, чтобы останавливать в них все целиком».

Парламентарий подчеркнула, что введение в строй отдельных предприятий должно сопровождаться соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм на них.

«Вместе с тем Путин говорит о том, что не нужно бездумно открывать (или закрывать) хозяйствующие субъекты — необходимость этого нужно тщательно взвесить, — уверена депутат. — Также не стоит позволять возобновлять свою работу тем из них, кто заведомо не сможет следовать рекомендациям и будет вынужден допустить массовое скопление людей в одном месте. Если же будет обнаружено, что меры безопасности не соблюдаются, то власти региона по согласованию с главным санитарным врачом соответствующего субъекта федерации будут иметь право вновь прекратить деятельность нарушителя».

По словам Бессараб, отменяя общероссийский режим выходных дней, глава государства заботится не только об экономике, но и о безработных, которых из-за эпидемии коронавируса стало уже 1,4 миллиона человек.

«Мы не можем позволить этому количеству увеличиться, — убеждена собеседница ФАН. — И не можем дать обанкротиться бизнесу. Поэтому так важно соблюсти баланс между предосторожностью и экономическими интересами государства. Например, в Москве и Московской области уже было объявлено о том, что откроются строительные организации. Думаю, это также коснется «дорожников» и промышленных предприятий».

Что же касается открытия магазинов непродовольственных товаров, то они, заметила парламентарий, по распоряжению руководителя Роспотребнадзора, будут открыты на первом этапе снятия ограничений.