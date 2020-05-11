В Госдуме объяснили, почему Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

Решение президента России Владимира Путина завершить 12 мая общероссийский режим нерабочих дней продиктовано необходимостью возвращать экономику к жизни и прекратить рост безработицы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Глава государства выразился предельно четко: выходные закончились для всей страны в целом, но теперь каждый регион в праве самостоятельно утверждать и устанавливать меры и ограничения, которые будут распространяться на те или иные отрасли экономики, — сказала собеседница ФАН. — Президент отметил, что в отдельных областях не так много заразившихся, чтобы останавливать в них все целиком».
Парламентарий подчеркнула, что введение в строй отдельных предприятий должно сопровождаться соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм на них.
«Вместе с тем Путин говорит о том, что не нужно бездумно открывать (или закрывать) хозяйствующие субъекты — необходимость этого нужно тщательно взвесить, — уверена депутат. — Также не стоит позволять возобновлять свою работу тем из них, кто заведомо не сможет следовать рекомендациям и будет вынужден допустить массовое скопление людей в одном месте. Если же будет обнаружено, что меры безопасности не соблюдаются, то власти региона по согласованию с главным санитарным врачом соответствующего субъекта федерации будут иметь право вновь прекратить деятельность нарушителя».
По словам Бессараб, отменяя общероссийский режим выходных дней, глава государства заботится не только об экономике, но и о безработных, которых из-за эпидемии коронавируса стало уже 1,4 миллиона человек.
«Мы не можем позволить этому количеству увеличиться, — убеждена собеседница ФАН. — И не можем дать обанкротиться бизнесу. Поэтому так важно соблюсти баланс между предосторожностью и экономическими интересами государства. Например, в Москве и Московской области уже было объявлено о том, что откроются строительные организации. Думаю, это также коснется «дорожников» и промышленных предприятий».
Что же касается открытия магазинов непродовольственных товаров, то они, заметила парламентарий, по распоряжению руководителя Роспотребнадзора, будут открыты на первом этапе снятия ограничений.
«При этом они по площади не должны превышать 400 квадратных метров, — добавила депутат. — Я допускаю, что некоторые регионы вскоре могут пойти на такие послабления — но точно не стоит ожидать этого от тех из них, кто находится в первой десятке или двадцатке рейтинга по заболеваемости коронавирусом».